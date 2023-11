Los Bombeiros de Xallas-Barcala acudieron este mañana a atender una salida de vía en el lugar de A Ponte de Arriba (Santa Comba) con colisión contra un poste. Al parecer, uno de los ocupantes del vehículo se quejaba de dolor en el pecho, mientras que el otro no sufrió daños.

Ocurrió poco antes del mediodía de este miércoles. Según los bomberos, "a nosa chegada observamos que un turismo colisionou contra o poste dun portal, saíndo o condutor ileso e a acompañante aínda no interior do vehículo queixándose de dor no peito, aparentemente sen lesións de gravidade". Por ello, no tuvieron más que señalizar la zona mientras el 061 examinaba a los afectados.