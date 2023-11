O presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez Vidal, visitou este martes o porto de Caión na compaña do alcalde da Laracha, José Manuel López; o patrón maior, Héctor Morgade; e concelleiros locais para definir un plan de actuacións “co propósito de mellorar o espazo portuario para facilitar a actividade que alí desenvolven os profesionais da pesca e as embarcacións de recreo, pero tamén en beneficio da veciñanza en xeral e do sector turístico que conforma un dos principais motores económicos para a vila”, subiñan dende o Concello larachés.

Durante o encontro fixeron un percorrido polas instalacións portuarias caionesas para comprobar o estado actual de conservación dos diferentes espazos e equipamentos, o que lles permitirá determinar que intervencións son prioritarias tanto nas infraestruturas do peirao como para a optimización dos servizos que se ofrecen ás embarcacións. Os representantes do Concello, de Portos e da confraría mostraron a “plena vontade de cooperar na procura do propósito común”, conclúen.