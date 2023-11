En la ría de Muros-Noia llueve sobre mojado. Después de tener que poner fin a la campaña de marisqueo más corta de la historia (solo 10 días) debido a la mortandad del 80% del recurso el pasado invierno, las lluvias persistentes desde mediados de octubre han vuelto a poner en jaque al sector, que el pasado martes retiró 25 toneladas de berberecho, la mayoría muerto debido a un exceso de agua dulce, según confirmó el patrón mayor de la cofradía de Noia, Santiago Cruz.

Y lo peor es que el sector cree que la alta mortandad se debe a los desagües de la presa del Tambre coinciendo con la bajamar, lo que provoca que el índice de salinidad en la ría se sitúe en niveles mínimos. Santiago Cruz asegura que el domingo “estaban dúas comportas abertas un metro e medio”.

Por ello, desde la cofradía demandan sensibilidad a Naturgy, la empresa que gestiona la presa. El patrón mayor insiste en que “hai alternativas”, y cree que una de ellas es hacer coincidir los desagües con la pleamar “porque iso mantería uns niveis de salinidade maiores e non morrería tanto marisco”. A este respecto afirma que “si se fixera así, nos tempos de intesas choivas coma este a mortandade podería chegar ao 30%, pero desaugando en baixamar duplícase ata o 60%”.

Además, recuerda que el pasado año durante uno de esos desagües “incluso se puxo en perigo a tres mariscadoras, que se viron sorprendidas por unha crecida repentina e tivemos que rescatalas”.

Desde el pósito noiés exigen que se “defina un protocolo” de actuación. El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, durante su visita a Noia hace dos semanas, se comprometió a gestionar una reunión de la Xunta y afectados con la empresa para abordar el problema. “Díxonos que nunha semana ou dez días nos dirían algo, pero aínda non sabemos nada”, afirmó el patrón mayor. A este respecto, desde la Consellería señalaron a este diario que “seguimos traballando da man do sector en posibles solucións ás demandas trasladadas pola confraría, pero polo momento non temos novidades”.

Por su parte, desde la empresa Naturgy señalaron a este medio que esta situación deriva de los temporales que han llegado en las últimas semanas a Galicia, “los cuales han provocado un aumento notable de los caudales de los ríos en un corto espacio de tiempo, superando la capacidad de almacenamiento de algunos embalses, entre ellos el de Tambre”. Se trata, añaden de un embalse, “que tiene una capacidad de amortiguación muy limitada por su escaso tamaño en proporción a los volúmenes de aportación que recibe,” por lo que “retuvo parcialmente la avenida natural del río, liberando los excedentes que no son almacenables”.

Subrayaron además que “Naturgy gestiona las avenidas cumpliendo de manera rigurosa la normativa de aplicación y de acuerdo a las normas de explotación vigentes y aprobadas por las Administración, en las que se regulan las maniobras de las compuertas, y cuya finalidad es garantizar la seguridad de la infraestructura hidráulica”.

El futuro de 1.700 familias

Santiago Cruz recuerda que el futuro de 1.700 familias está en juego y advierte que, si no se busca una solución, a las pérdidas acumuladas de 14 millones de euros del pasado invierno, podrían sumarse “moitas máis se perdemos a cría, que é a nosa esperanza de cara a 2024”.

Una parte del berberecho retirado el martes fue trasladado por trabajadores de la cofradía, con el apoyo de la embarcación del pósito, a zonas más profundas de la ría que garantizan una mayor salinidad. Una medida que es un último recurso para “ver se conseguimos que, alomenos, poida sobrevivir un 10%” para reducir así el duro impacto en el recurso, concluyó el patrón mayor noiés.