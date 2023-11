Promocionar o xeodestino Costa da Morte e o Camiño de Santiago a Fisterra e Muxía foron dous dos obxectivos cos que participou na feira WTM de Londres a Asociación Solpor, que agrupa a 130 profesionais e empresas asentadas á beira da ruta de peregrinaxe. Pero a cita serviu tamén para abrir novas vías de negocio e explorar as posibilidades que ofrece a intelixencia artificial (IA).

A este respecto, Jesús Picallo Santos, presidente de Solpor e vicepresidente do Clúster de Turismo, sinalou que na feira “puidemos coñecer de preto as vantaxes que ofrece á hora de xestionar as reservas con asistentes virtuais, unha opción que pode axudar aos establecementos a obter unha maior rendabilidade”.

Considera que “é necesario participar en feiras como WTM, que é unha das máis importantes do mundo, xunto coa de Berlín en FITUR de Madrid, porque ademais de dar a coñecer a nosa oferta e os recursos que temos, tamén se aprende doutros destinos”. Así, nesta edición participaron en diversas “conferencias de profesionais do turismo de diferentes países do mundo”, engadiu, e puideron coñecer tamén experiencias de países do Oriente Medio, como Arabia ou Xordania.

A comitiva de Galicia, dentro da cal participou Solpor, estivo representada tamén por unha trintena de axencias galegas, a través das cales se canalizou a información dos diferentes recursos e destinos da Comunidade, entre eles o Camiño dos Faros e Camiño de Santiago a Fisterra e Muxía. “Achegouse moita xente ao expositor demandando información específica desta ruta de peregrinación”, subliña Jesús Picallo.

En paralelo, durante os tres días do encontro turismo, “mantivemos múltiples contactos con turoperadores internacionais”, que amosaron tamén interese “polo noso xeodestino, e detectamos un especial interese por parte de profesionais de Irlanda e tamén de Dinamarca, que son grandes amantes da natureza de Galicia. Sempre aparecen misións comerciais novas”, afirmou o presidente de Solpor, quen destaca que, non obstante, o maior interese polo noso xeodestino chéganos de turistas de Inglaterra, Italia e Alemaña”.

A capital londinense foi tamén punto de encontro e de intercambio de experiencias con outros destinos de España. A este respecto, Jesús Picallo, subliña que “aínda que noutros formatos, este tipo de encontros manteñen o espírito das feiras de toda a vida, pois a pesares dos avances e das novas tecnoloxías segue sendo moi importante o contacto e o trato persoal”. Para apoiar e promocionar a oferta turística de Galicia e do resto de España, desprazáronse a Londres o ministro de Turismo, Hector Gómez Hernández; a secretaria de Estado, Rosa Ana Morillo; e o director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, entre outros.