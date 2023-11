La Corporación de Ordes dio luz ver, por tercera vez, a la aprobación provisional del Plan Xeral, que ahora volverá a la Xunta para que lo autorice, si es el caso.

La iniciativa, que salió adelante con los votos a favor del PP y BNG (el PSOE se abstuvo), fue secundada por los nacionalistas al incluir a parte de la localidad de O Cano como núcleo rural, que era una de sus reivindicaciones. De cualquier forma, desde el Bloque son pesimistas al respecto de que el Ejecutivo autonómico le pueda dar luz verde este año, y en cualquier caso apuntan que su posicionamiento "non muda en absoluto a postura do BNG con respecto á tramitación do PXOM”, manteniendo a este respecto que “o planeamento chegará tarde, nun proceso pouco transparente cara a veciñanza e sen que existan uns criterios claros de aplicación por parte do goberno municipal”, si bien el portavoz Pablo Vidal considera este planeamiento “necesario para intentar mellorar un documento vital para o futuro do noso Concello”.

A su vez, el regidor José Luis Martínez está convencido de que podrá ser aprobado por la Xunta este mismo año, y cita entre los elementos introducidos la ampliación de la superficie "de zonas verdes por encima do 15% necesario, e conforme aos criterios defendidos polos técnicos da consellería (por existir discrepancia co método de cálculo empregado polo equipo redactor). Polo que se amplía zona verde con terreos públicos en Parada (Estación), Adina Vella e Pereira, así como o entorno do río Mercurín a carón de Vilaverde".

También que se ajusta y equilibra "o aproveitamento tipo do solo urbanizable S06, sito a carón da Avenida de Cerceda; conforme ao establecido no artigo 98 da LSG", y se lleva a cabo "o cambio normativo do art. 2.3.5.2 da normativa do PXOM en canto as edificacións desconformes co planeamento, axustando en consecuencia ao recollido no art. 90.2 da LSG e art. 63 do plan básico autonómico de Galicia". Finalmente considera corregidas, mediante compresión, el tamaño de varios archivos y emendados "erros cartográficos detectados en algunha das tramas", y afirma que en O Cano se establecerán "dous subnúcleos".