O 2023 estase a confirmar como un bo ano para o turismo na Costa da Morte. Así o subliñou o delegado da Xunta, Gonzalo Trenor, durante a súa visita a Lires (Cee), asegurando que ata setembro o sector hoteleiro rexistrou “un máximo da serie histórica con 287.000 pernoctacións”, un 45% máis que os índices acadados antes da pandemia.

Respecto ao mesmo periodo do ano pasado o incremento foi dun 11,6 por cento, “como consecuencia dunha mellora da estadía media pois a cifra de viaxeiros aloxados cae un 7,2%”. Trenor destacou que os excelentes datos turísticos acumulados ata setembro “poñen en evidencia que nestas comarcas estanse facendo as cousas ben”.

Co fin de reforzar a calidade dos servizos e tamén da oferta turística de Costa da Morte, Trenor destacou que este ano Turismo de Galicia concedeu un total de 43 axudas por un importe total de máis de 630.000 euros para o embelecemento do litoral (tanto en establecementos como en concellos), mellora de infraestruturas turísticas e promoción da dixitalización e da Q de Calidade.

No ámbito de Bergantiños e Costa da Morte a Xunta financiará con máis de 382.000 euros un total de 11 proxectos municipais de embelecemento do litoral en oito concellos: Dumbría, Corcubión, A Laracha, Cee, Cabana, Laxe, Camariñas e Muxía. Esta convocatoria ten por obxecto a rehabilitación de espazos singulares, levar a cabo accións que contribúan a unha mellora da integración coa paisaxe, á mellora da fachada turística e corrixir impactos paisaxísticos en zonas costeiras.

Trenor subliñou que “a Xunta considera unha prioridade a recuperación da fachada do litoral galego onde se localizan numerosas vilas e cidades, así como gran cantidade de infraestruturas en desuso. Desa necesidade de mellorar e potenciar o litoral, actuando sobre os seus recursos naturais, culturais e patrimoniais, nacen estas axudas”.

Por outra banda, o representante do Goberno galego referiuse tamén á orde de mellora das infraestructuras turísticas, dotada con 3 millóns, que deixan nesta comarca otros 78.000 € para a seguir mellorando a accesibilidade na fervenza do Ézaro; renovar a área recreativa do Alto da Vela en Camariñas; e para subministro de cubrecontedores en Cee.

Tamén puxo en valor as 11 axudas para a promoción da dixitalización no sector turístico por un importe de máis de 48.000 euros. Os beneficiarios desta zona foron empresas de Carballo, Cee, Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica e Muxía. A maiores, oito establecementos de Carballo, Cee, Fisterra e Muxía solicitaron subvencións para a obtención ou mantemento da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española, as cales xa foron resoltas tamén.