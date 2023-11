A Xunta de Galicia licitará antes de que remate o ano a redacción do Plan estruturante de ordenación de solo empresarial (PEOSE) do futuro polígono de Cabana de Bergantiños, un documento que permitirá definir e planificar a creación da primeira área industrial de Cabana.

O alcalde, José Muíño, mantivo este venres unha reunión coa vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ánxeles Vázquez, acompañada polo delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e do director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, para abordar o desenvolvemento de solo empresarial no municipio e os últimos avances ao respecto.

A vicepresidenta explicou que o futuro polígono está previsto na segunda modificación do Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia (PSOAEG), impulsada polo Goberno galego e cuxa aprobación definitiva está planificada para antes do remate de 2023.

Unha vez modificado dito plan, a Consellería, en calidade de promotora da actuación, sacará a licitación pública os traballos para redactar o PEOSE do polígono de Cabana de Bergantiños, un documento que, xunto co proxecto de urbanización, definirá o número de parcelas e o seu tamaño, as prazas de aparcadoiros ou as zonas verdes a desenvolver, entre outras cuestións.

O polígono industrial proxectado disporá nesta primeira fase dunha superficie bruta de case 271.000 metros cadrados, calculada a partir dos estudos realizados sobre as necesidades do municipio neste eido.

O alcalde, José Muíño, agradeceu “a sensibilidade da Xunta” para materializar un proxecto crucial para o desenvolvemento da localidade. “O parque empresarial será unha ferramenta clave non só para Cabana, senón que para toda a bisbarra, xa que potenciará o asentamento empresarial e permitirá posicionarnos como un destino atractivo a nivel laboral, promovendo a economía e a fixación poboacional”, sinalou o rexedor.

Do mesmo xeito, fixo fincapé en que a súa proximidade á autovía da Costa da Morte reforzará a competitividade da comarca e suporá un impulso para que “cada vez un maior número de poboación poida residir e desenvolver a súa actividade laboral na zona”, sinalou.

Os orzamentos da Xunta para o vindeiro exercicio reservan máis de 40 millóns de euros para executar actuacións en 22 parques galegos. Na provincia da Coruña está previsto actuar sobre os polígonos de Morás (Arteixo), Santa Comba, Bértoa (Carballo), Coristanco e A Sionlla (Santiago). Para as bonificacións consignáronse 5 millóns de euros.