Xa tardaban, pero este venres xa comezaron a chegar os mellores polbos a lonxas como a de Corcubión, especializada nesta especie. Aínda que as capturas “seguen sen medrar, polo momento”, segundo o responsable da rula, Diego Lojo, onte xa poxaron exemplares que pesaban entre 6 e 7 quilos.

Os profesionais aseguran que os temporais, como os rexistrados nas últimas semanas na costa galega, co paso do tempo son beneficiosos para as capturas, en xeral, e para esta especie en particular. A este respecto, Diego Lojo sinala que “aínda hai mal tempo no mar e non se pode pescar ben, pero a frota confía en que cando se calme aparecerá máis polbo”.

Os prezados cefalópodos seguen a manter as boas cotizacións do último ano. Nesta semana, na lonxa de Corcubión os de maior tamaño pagáronse a 13 euros por quilo, e os máis pequenos a 8,5 euros o quilogramo. Uns prezos que, cando chegan ao prato, increméntanse notablemente.