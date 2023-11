A profesora e investigadora da USC María Vidal e o axente medioambiental Luis Amor presentaron este venres en Carballo os resultados da campaña de cría da píllara das dunas no litoral carballés, que cualificaron de “récord para Baldaio e para o conxunto de Galicia”.

Baldaio non só é unha das praias galegas nas que se concentra a maior comunidade de píllaras, senón que este ano rexistrou un éxito reprodutivo sen precedentes, segundo os referidos especialistas. Das 11 parellas máis ou menos estables que hai no concello carballés naceron un total de 40 ovos, e 33 polos chegaron a voar (un 83%). “O obxectivo do plan de conservación galego é de 1,5 polos voados por parella. En Baldaio acadouse o máximo que se pode, de 3 polos voados por parella, polo que o resultado é excepcional”, asegurou María Vidal, doutora en Bioloxía e investigadora do Grupo de Biodiversidade Animal na USC.

Desde o seu punto de vista, nos resultados influíron distintos factores, pero sobre todo as condicións meteorolóxicas e o “uso humano das praias”, que cada vez é máis respectuoso coa píllara grazas, dixo, “ás accións de divulgación e sensibilización promovidas desde o Concello de Carballo”. A situación non é perfecta e sempre quedarán aspectos mellorables, pero María Vidal destacou o gran cambio experimentado no litoral carballés asegurando que “a xente da zona e a que vén aquí sabe da situación da píllara. Non hai un problema de incompatibilidade, senón de convivencia, e os resultados deste ano demostran que esa convivencia é posible”, asegurou.

Luis Amor aludiu á necesidade de regular os usos nos areais. “A xente ve o medio ambiente coma un ximnasio, e non é consciente de que non se pode facer de todo en todas partes. Hai que saber cando e onde”, sinalou. O axente medioambiental lembrou que a píllara das dunas é unha especie ameazada que, de feito, xa desapareceu do norte de España, “e iso fai aínda máis importante o resultado da campaña en Baldaio”.

Recalcou tamén que as campañas de información e sensibilización promovidas desde o Concello están a dar froitos. “Outros anos non había día que fose á praia que non vise un can, e agora xa non é así”, manifestou. “Hai que seguir traballando na mesma liña”, engadiu.

Ademais de dar a coñecer os excepcionais datos, que non teñen comparación cos do resto de Galicia, María Vidal anunciou que a Universidade de Santiago e a Dirección Xeral de Protección da Natureza están a participar nun proxecto europeo coas universidades de Extremadura, Andalucía e Portugal “para traballar en conxunto pola conservación desta especie”. Asegurou que Carballo é un exemplo para acadar o obxectivo final, que é a recuperación da poboación europea de píllara.