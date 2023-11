A Deputación da Coruña investirá 300.000 euros nas obras de reestruturación e equipamento do pavillón polideportivo de Muxía. Así se acordou na reunión que mantiveron o presidente, Valentín González, e o portavoz do Goberno provincial, Bernardo Fernández, co alcalde de Muxía, Iago Toba, e os concelleiros Olalla Benlloch e Javier Romar.

Formoso comprometeu o apoio da Deputación para financiar esta actuación que converterá ao recinto municipal nun renovado centro deportivo con ximnasio, salas equipadas, zona de descanso e cafetería autoservicio, entre outras melloras. Este acordo, no que o goberno municipal de Iago Toba trasladou a folla de ruta para reconstruír a actual instalación, permitirá transformar o actual recinto e modernizar a súa estética e funcionalidade, adecuándoas ás necesidades da veciñanza. Muxía renova a cuberta do edificio de servizos múltiples da Camposa cun material de gran resistencia Tras a reunión, o alcalde, Iago Toba, quixo agradecer “a disposición e a colaboración en todo momento da Deputación da Coruña para chegar a outro importante acordo, que permitirá que Muxía poida contar cun centro deportivo de referencia”. “O presidente Valentín González continúa apostando por Muxía e nós estamos moi satisfeitos e agradecidos porque é un claro exemplo da nosa forma de gobernar e ver a política; traballando para o benestar da nosa veciñanza”, engadiu o rexedor. O concelleiro de Obras, Javier Romar, destacou que “un investimento desta magnitude non se consigue todos os días”, e Olalla Bellonch subliñou que “esta era unha necesidade real e relevante para Muxía. Agora, co apoio provincial imos poder facer realidade outra demanda histórica”.