Consolidar o xeodestino é o principal obxectivo de Costa da Morte Asociación Turística (CMAT), que vén de propoñer 34 espazos distribuídos por catorce concellos como candidatos a obter a certificación do Sistema de Calidade Turística en Destino (SICTED). Trátase dun proxecto da Secretaría de Estado de Turismo baseado nunha metodoloxía propia, que contribúe a implantar un sistema de xestión de calidade contando cos axentes turísticos locais públicos e privados.

Os elexidos veñen de superar o Ciclo 1 de implantación e agora será o Comité de Distinción de Madrid quen deberá avalar a certificación no mes de decembro e conceder aos referidos espazos o distintivo Compromiso de Calidade Turística. Con el pasarán directamente ao Ciclo 2, que terá unha duración aproximada de un ano, e que inclúe formación sobre metodoloxía, atención ao cliente, boas prácticas e lexislación, entre outras accións, ademais do asesoramento individualizado en materia de calidade, deseño e implantación de plans de mellora. Asemade, impartiranse obradoiros colectivos para resolver dúbidas e abordar temáticas de interese para o destino.

Na primeira fase, o Ciclo 1, a CMAT desenvolveu obradoiros dinámicos para que os establecementos adheridos coñecesen de primeira man iniciativas turísticas ligadas á certificación da Costa da Morte como Destinto Turístico Starlight.

Dos 34 espazos que completaron o Ciclo 1, nove son aloxamentos rurais, oito hoteis e apartamentos turísticos, dous albergues, dúas empresas de turismo activo, seis oficinas de información turística, seis museos e centros de interpretación e o balneario de Carballo.

O proceso de formación, asesoría e avaliación, que comezou no mes de xuño, correu a cargo da empresa Autoxiro, e o seu director, Emilio Cuíñas, foi o encargado de presentar os resultados dese traballo na Mesa de Calidade da Costa da Morte, que foi a encargada de elevar a proposta de certificación dos 34 espazos, analizando a participación, compromiso e cumprimento dos requisitos de cada un deles. Na xuntanza participaron, en representación da CMAT, Manuel Muíño (presidente), Pepe Formoso, José Muíño e Damián Álvarez; a xestora do SICTED, Marta Rodríguez; Enrique Etchevarría, de Turismo de Galicia; e Silvia Pérez, da Deputación da Coruña.

“Ademais de elevar a calidade dos servizos turísticos da Costa da Morte, o Sistema de Calidade Turística en Destino está a servir de ferramenta para crear e consolidar destino, contribuír ao achegamento e traballo en rede dos profesionais do turismo do noso territorio, ao mellor coñecemento da oferta turística e ao fomento de novas oportunidades de colaboración neste sector”, subliña Manuel Muíño.

O proxecto conta co apoio da Deputación da Coruña a través das axudas aos entes de xestión turística e ten vocación de continuidade e de aglutinar a todos os axentes implicados. Con tal fin, Costa da Morte Asociación Turística abrirá a convocatoria do vindeiro ano a outros subsectores para ir así paulatinamente incorporando a totalidade da cadea de valor do turismo do xeodestino.

Entidades de 14 concellos

As entidades aspirantes pertencen a 14 concellos. Os elexidos son o Centro dos Muíños de Auga da Laracha; Casa de Verdes e o Xastre de Anos, en Cabana; O Mar de Preciosa e O Refuxio do Náufrago, en Camariñas; Mar de Queo e o Balneario, en Carballo; o Hotel Faro de Lariño, en Carnota; As Eiras Hotel e Atlantis Adventure, en Cee; o Museo da Pataca de Coristanco; Kayak Ézaro, en Dumbría; Bela Fisterra e Hotel Semáforo, en Fisterra; Museo do Mar e Hotel Playa de Laxe, en Laxe; Casa da Vasca e Centro de Artesanía e Tradición, en Malpica; A de Loló, Bela Muxía, Apartamentos Touriñán Mar, Casa Castiñeira e Casa de Trillo, en Muxía; A Casa da Canle, Casa da Fontenla e o Castelo, en Vimianzo; e Casa do Vento e Torres do Allo, en Zas. A listaxe complétase coas oficinas de información turística de Caión, Carballo, Carnota, Cee, O Ézaro e Laxe.