O Concello de Boiro vai impartir no viveiro de empresas dous cursos de nivel 2 nas especialidades de cociña e servizos de bar e cafetería. O de cociña, de 828 horas, terá lugar do 4 de decembro ó 30 de xullo;e o de servizos de bar e cafetería, de 658 horas, do 18 de decembro ó 19 de xuño. Van destinados a persoas con estudos de ESO ou competencias clave nivel 2, así como a persoas que conten co certificado de profesionalidade da mesma familia nivel 1 (hostalería). Máis información no 981 842 609.