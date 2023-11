Os bombeiros de Santa Comba tiveron que liberar a un condutor que quedou atrapado no interior do coche tras envorcar cando circulaba pola estrada AC-400 entre os quilómetros 81 e 82, á altura da parroquia de Coiro, en Mazaricos.

Segundo o 112 Galicia, o accidente produciuse pasadas as once desta mañá e para poder liberar á persoa atrapada os xestores do 112 Galicia solicitaron a intervención dos Bombeiros de Santa Comba e dos membros do GES de Muros. Bastou a actuación dos primeiros para rescatar ao condutor, que recibiu os primeiros coidados por parte dunha dotación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 antes do seu traslado a un centro hospitalario.

Ademais, no operativo participaron axentes da Garda Civil de Tráfico, así como dos equipos de limpeza e mantemento da vía da Axencia Galega de Infraestruturas, debido aos restos de aceite e do vehículo que quedaron na vía. Tamén colaboraron voluntarios de Protección Civil de Mazaricos.