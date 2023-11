A Mancomunidade Barbanza Arousa difundiu o seu modelo de gobernanza turística como un caso de éxito na terceira edición do encontro internacional Sostenibilidad en ciudades y turismo e innovación 5.0, celebrado en Valencia.

Fátima Cachafeiro, xerente da Mancomunidade, foi a encargada de presentar as claves da xestión turística na zona no marco dunha mesa redonda baixo o lema Gobernanza de la ciudad, inclusión y ciudadano, na que participaron tamén representantes da Deputación de Segovia e dos concellos de Alcoy (Alacante) e Torrent (Valencia), entre outros.

A súa intervención centrouse no modelo de gobernanza turística que se está a levar a cabo na entidade “e que é clave para o desenvolvemento turístico do destino”, afirma. Subliñou os ambiciosos obxectivos, entre os que destacan a desestacionalización, o incremento da pegada económica por turismo e o posicionamento como destino enogastronómico e xacobeo de referencia.

Asemade, Fátima Cachafeiro expuxo a estratexia para a consecución dos mesmos, “baseada na colaboración público-privada, dando voz aos axentes do sector para o seguimento dos proxectos, así como a definición e execución de actuacións de forma cooperativa”.

Exemplos disto son as mesas de traballo para a elaboración da estratexia para concurrir ao Plan de Sustentabilidade Turística ou a implantación de distintivos de calidade.

No encontro tamén se deron a coñecer outros proxectos desenvolvidos noutras cidades de España e doutros países, como Francia ou Finlandia, e abordáronse temáticas e iniciativas que contribúen ao aforro e a eficiencia enerxética, á descarbonización e a conquerir unha mobilidade máis sustentable. Asemade, tamén se celebrou o workshop El ecobarrio: el resultado de una visión integradora entre movilidad y espacio público, e noutra das mesas redondas abordáronse os novos modelos de urbanismo orientados a conquerir unhas cidades máis verdes.

A Mancomunidade de Municipios Barbanza Arousa foi impulsada no ano 1974 co fin de agrupar os servizos dos concellos de A Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo e Ribeira. A partir do ano 2002 a agrupación centrouse nun dos seus principais obxectivos: o turismo, implantando accións para consolidar esta comarca como un destino turístico diferenciado e de calidade tanto a nivel nacional como internacional.

Un destino que se veu reforzado grazas á colaboración e sensibilización do sector empresarial e a poboación local. Este ano 36 establecementos comprometéronse a cumprir cos estándares de calidade do Sistema Integral de Calidad Turístico en Destino (SICTED).