El Gobierno local de Ames comienza por fin con las obras de acondicionamiento de los parques caninos situados en sus dos urbes, Milladoiro y Bertamiráns, de los que hacen uso cientos de vecinos a diario. La Concellería de Xestión do Medio Natural, que dirige Javier Antelo, acaba de poner en marcha los trabajos para renovar las instalaciones y que cuentan con un presupuesto que asciende a 30.000 euros.

La actuación, que ha sido adjudicada a la empresa Construcciones Lemos Martínez, S.L., responde, según señala el concejal de Xestión do Medio Natural, a “unha antiga reclamación dos usuarios destes parques do concello” y confirma que los resultados se verán “antes do remate deste ano”.

La intención del Gobierno local amiense es “mellorar ano a ano estas instalacións, establecendo así un proceso de renovación continua”.

El proyecto de acondicionamiento contempla que en ambos parques se llevará a cabo la reparación del cierre perimetral, la instalación de una entrada tipo burladero, la colocación de fuentes con bebedero inferior y superior para personas y animales y la colocación de varios elementos tipo Agility para que los animales puedan ejercitarse. Además, se instalarán bancos y papeleras.

Pero, como explica Javier Antelo, al margen de las actuaciones comunes a ambos parques, cada recinto será sometido a su propia renovación para atender las particularidades de cada área. Así, en el parque de Milladoiro, situado en la rúa Figueiras, junto al cuartel de la Guardia Civil, se repararán las traviesas de las escaleras que comunican la parte inferior con la superior, se reforzará la separación entre las dos zonas y se solucionará el problema existente de filtración de aguas en la parte inferior de las instalaciones por medio de unos drenajes.

En cuanto al parque de Bertamiráns, situado en el parque do Ameneiral, se dejará una única entrada y se habilitará una zona de libertad fuera del recinto cerrado en la que los perros catalogados como potencialmente peligrosos deberán llevar correa y bozal. Desde el Gobierno local explican que esta zona, que antiguamente fue empleada como pista de voleibol, será adaptada para que sirva mejor a su uso actual.

La concejalía que dirige Javier Antelo avanza que tiene previsto revisar al alza la cantidad de varias sanciones, entre las que se encuentra el incumplimiento de la obligación de recoger las deposiciones de los animales. Un asunto del que se quejan con frecuencia los vecinos de ambas localidades amienses.