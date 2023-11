O centenario oficio do encaixe de bolillos segue moi vivo e adaptándose aos novos tempos grazas á aposta dunha parte das artesás pola diversificación e pola simbiose con outros sectores, como o da moda, e outras artesanías, como a xoiaría ou a cerámica, aínda que a falta de relevo xeracional, pola escasa rendabilidade do oficio, está a impedir unha verdadeira profesionalización dao mundo dos bolillos.

A Costa da Morte é o epicentro galego do palillo, e Camariñas a icona desta artesanía. Non existe un censo oficial das mulleres que palillan, pero dos 18 obradoiros artesáns galegos rexistrados baixo a marca Artesanía de Galicia, 6 están repartidos por Camariñas (Asociación Profesional de Palilleiras Rendas), Muxía (Asociación de Palilleiras Nosa Señora da Barca, Encaixes Lucita e Encaixes Pilar), Vimianzo (Asociación de Palilleiras As Nemanquiñas) e Cee (Rueca). Ademais, a Mostra do Encaixe de Camariñas é dende hai máis de 30 anos o escaparate das puntillas a nivel nacional e internacional.

A súa directora, Dolores Lema, asegura que a repercusión desta artesanía en Camariñas trascende máis aló do propio sector “pois arredor do palillo medra o turismo, a hostalaría, o comercio e xérase unha actividade económica que repercute en beneficio de todos”.

Sen perder a esencia da tradición, o sector tenta adaptarse aos novos tempos “e hoxe, as nosas palilleiras, fan encaixe todo o ano para as coleccións de grandes firmas de moda que participan na Mostra”. Ademais, engade, Dolores Lema, “a integración do encaixe noutras artesanías está abrindo un novo nicho de mercado con moi boa acollida”. Un impulso que se veu favorecido pola involucración doutros artesás que, dende hai tres anos, amosan a súa creatividade na pasarela de Camariñas nos defiles ArtEncaixe, incorporando as puntillas ás súas pezas, como é o caso da olería de Buño, ou á xoiería e bixutería. “O encaixe ten múltiples aplicacións”, conclúe.

Así o confirma tamén Norma Carril, secretaria da Asociación de Palilleiras Puntillas, de Camariñas. “Seguimos mantendo a tradición, pero tamén innovamos e hoxe facemos colgantes, pulseiras, brazaletes e outros pezas de bixutería que gustan moito á xente”, afirma.

O potencial das puntillas animou tamén á Lara Pasantes, unha moza de Camariñas que aprendeu a palillar con só 4 anos na escola municipal, a emprender e darlle forma ao proxecto Fiando Miúdo co que, a partir do encaixe local, crea produtos con carácter e coa singularide do feito a man. En colaboración co xoieiro Suso Calo, deseña e elabora pezas que conxugan a prata e o encaixe, ademais de personalizar con puntillas prendas textís como camisetas ou sudadeiras, e tamén bolsos. Unha diversificada oferta que canaliza cara ao mercado valéndose das redes sociais e dunha tenda online (fiandomiudo.com).

“É moi difícil vivir do encaixe, pero innovando e tentando adaptarse ao mercado é posible”, afirma Paula, quen nese afán por variar está a especializarse en patronaxe industrial, “porque gustaríame crear a miña propia liña de moda”.

Lucita Figueroa, palilleira de Ozón (Muxía), é unha das encaxeiras de referencia da Costa da Morte. Amosa o seu arte a diario no Parador da Costa da Morte e tamén ao pé da fervenza do Ézaro (Dumbría). Aposta igualmente pola innovación, e durante a pandemia as súas máscaras con puntillas mesmo chegaron ao Congreso dos Deputados.

“O encaixe ten moitas aplicacións, na moda, e mesmo no calzado, e tamén en pezas de uso cotiá como os portamóbiles, pulseiras, marcapáxinas... É moi versátil”, afirma.

En Muxía ten o seu taller a Asociación de Palilleiras Nosa Señora da Barca, que agrupa a preto de 40 palilleiras que seguen apostando, maioritariamente, polo encaixe tradicional, aínda que tamén elaboran outros produtos con puntillas “máis orientados á demanda do turismo”.

A súa presidenta, Marina Soneira, non é tan optimista como as súas veciñas de Camariñas e asegura que “non estamos nun bo momento, pois o encaixe é un produto de luxo e as vendas son escasas, e as axudas nulas”. O colectivo, amparado pola marca Artesanía de Galicia, dispón, dende hai máis de 30 anos, dun local de exposición e venda no que ademais ofrece demostracións do seu arte en vivo todos os días.

Vimianzo é outro dos centros de referencia do encaixe, que se agrupa maioritariamente ao carón da Asociación de Palilleiras As Nemanquiñas, entidade que conta con 62 socias. A súa secretaria Mariví Mouzo asegura que o principal obxectivo das nosas encaxeiras “é manter viva esta artesanía, porque aínda que moitas nenas aprenden e coñecen o oficio, do palillo non poden vivir”. É por iso que “a palilleira máis nova ten 47 anos e a maioría supera os 70”.

De xeración en xeración

A arte do palillo vense transmitindo de xeración en xeración dende hai centos de anos, e así segue sendo. Esta é a chave para que o oficio siga vivo e non se perda. “En Camariñas palilla todo o mundo”, afirma Dolores Lema, directora da Mostra do Encaixe. Un saber que está aí, pero do que botan man moi poucas nenas e nenos cando chegan a adultos “porque o encaixe non dá para vivir, é só unha axuda económica”, afirma Norma Carril. “Facer un pequeno pano de 12 euros lévache un día, e iso non é rendible”, engade.