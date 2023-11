As palabras e os versos encheron de emotividade a presentación da antoloxía Aquén do mar, unha obra coordinada polo poeta fisterrán Alexandre Nerium, que ten un marcado protagonismo feminino dunhas “mulleres faro”, como as define o referido autor, sinlando que elas “foron os primeiros faros e teñen que seguir tirando do mundo”.

O acto, conducido polo escritor, guionista e presentador muxián Xosé Henrique Rivadulla Corcón, xuntou no salón de actos de Fisterra a poetas, xornalistas e editores. Así, acompañaron a Alexandre, Viki Rivadulla, Rosalía Fernández Rial, Eva Veiga, Pilar Pallarés, Margarita Ledo, Marilar Aleixandre e Antón Lopo, director da editoral Chan da Pólvora, que foi quen deu luz á antoloxía poética. A alcaldesa de Fisterra, Áurea Domínguez, sumouse tamén ao encontro literario. Do seu veciño Manuel López Martínez, máis coñecido no eido literario como Alexandre Nerium, subliñou que ademais de ter sido mariñeiro e mergullador, hoxe “é a alma máis prezada do noso Museo da Pesca”. Resaltou da obra o feito de que ten “a Fisterra como fío condutor e como sentimento”, e dixo ademais que “nunca como alcaldesa me sentín tan pequeniña no medio de tanta grandeza”.