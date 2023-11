A deputada provincial de Vías e Obras, Mónica Rodríguez, mantivo unha reunión de traballo co alcalde de Muxía, Iago Toba, e os membros do seu goberno municipal para abordar as necesidades de mellora nas estradas da Deputación no termo municipal muxián.

Xunto a Toba estiveron na reunión o concelleiro de Obras, Javier Romar, e a tenente de alcalde, Olalla Benlloch, e entre os temas tratados estivo a necesidade de realizar un estudo do acondicionamento da vía de Salgueiros a Caberta, que une o municipio con Dumbría, así como o proxecto de construción da estrada de Lourido a O Seixo. Tras a xuntanza, Mónica Rodríguez explicou que a reunión enmárcase na rolda de contactos que está mantendo cos concellos para coñecer in situ o estado das obras da Deputación, así como as necesidades que detectan os alcaldes e alcaldesas en canto a cuestións relativas á seguridade da rede provincial de estradas. Iago Toba quixo agradecer a “predisposición e o compromiso constante que ten Mónica Rodríguez co noso municipio” e destacou que “a nosa idea é a de continuar mellorando as infraestruturas de Muxía en coordinación con todas as administracións”.