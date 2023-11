Os veciños da parroquia ribeirense de Corrubedo celebraron este xoves a súa última manifestación para solicitar un médico a tempo completo para o centro de saúde local. Despois dun ano, a Plataforma de afectados polos recortes médicos en Corrubedo viu satisfeita a súa demanda de contar con servizo médico todos os días a tempo completo e co mesmo persoal facultativo. Dende a plataforma solicitan o compromiso por parte da Xerencia de Xestión de Atención Primaria para manter a situación. Tamén piden a reorganización do servizo para mandar ao centro de saúde as cartillas daqueles veciños que nos últimos anos se cambiaron ao centro de saúde de Ribeira “pola mala atención que se recibía na parroquia”. Por outra banda, o alcalde ribeirense, Luis Pérez Barral, instou á Consellería de Sanidade a reconsiderar a “esixencia de ter tantos metros cadrados no centro da cidade” para a construción dun novo dispensario, xa que, segundo explicou, “non existe tal espazo con boa conexión co transporte público”.