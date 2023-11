O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, e o alcalde de Malpica, Eduardo Parga, asinaron este venres o convenio que posibilitará obter o terreo para a construción do futuro centro de saúde. A nova infraestrutura sanitaria emprazarase nunha parcela de 1.000 m2 de superficie, ubicada na contorna do Centro Cívico e do colexio, a cal será expropiada polo Concello.

O responsable da sanidade pública galega detallou que o novo centro terá catro consultas de medicina xeral e tres de enfermería para adultos; unha consulta de pediatría e unha de enfermería pediátrica; unha sala de toma de mostras e unha polivalente; e unha sala de urxencias. Tamén terá sala de docencia e un despacho de coordinación. Julio García remarcou que o futuro centro duplicará a superfcie do actual, o que suporá que as consultas de adultos serán tres máis que no de agora, e engádese a de enfermería pediátrica, ademais de espazos propios para as salas de extraccións e urxencias, que agora se sitúan en espazos compartidos. El Sergas adjudica las 459 plazas de Enfermería del proceso de estabilización sin oposición O conselleiro puxo en valor que esta nova infraestrutura non é o único avance para este Concello, xa que Malpica conta dende o ano pasado cunha nova doutora con praza fixa, froito da convocatoria de prazas de difícil cobertura que o Sergas realizou mediante un concurso de méritos. Ademais, a Xunta creou, tamén o ano pasado, equipos de enfermería de soporte de atención domiciliaria, e un deles está destinado a Malpica, xunto con Carballo e Coristanco. La próxima OPE del Sergas incluirá 861 plazas de enfermeros y 168 de médico Respecto ao equipamento do centro, o conselleiro explicou que, nestes momentos, o seu departamento ten contratos en trámite por valor de 18.000 euros para incorporar a este centro de saúde un equipo multidiagnóstico, un sistema de monitorización ambulatoria da presión arterial e unha padiola de transporte. Comesaña subliñou que, dende o 2009, a Xunta construíu ou reformou 117 centros de saúde, o que supuxo actuar sobre máis de 83.000 m2. En total, a Administración autonómica investiu, nestes 14 anos, máis de 130 millóns de euros en infraestruturas de atención primaria.