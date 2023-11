Unha muller tivo que ser excarcerada na tarde deste pasado domingo despois de saírse da vía e caer co seu vehículo por un desnivel na localidade coruñesa de Rois.

Tal como informou o 112 Galicia, os feitos ocorreron sobre as 19:30 horas, cando un familiar da propia ferida, que viaxaba tamén no coche, avisou os servizos de emerxencias.

Segundo dicía, caeran por un desnivel localizado nas proximidades do centro de saúde de Urdilde. Naquel momento, a muller permanecía no interior do automóbil e requiría asistencia sanitaria.

Por iso, deuse aviso aos profesionais de Urxencias Sanitarias, aos membros do GES de Brión e de Padrón, á Garda Civil de Tráfico e aos voluntarios de Protección Civil.

Os efectivos tiveron que cortar parte do asento do coche para liberar á muller, que foi evacuada en ambulancia ao hospital de referencia e, a continuación, procederon a limpar a vía, na que quedaran esparexidos diversos restos do accidente.