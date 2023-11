O Concello de Carballo quere abandeirar unha nova visión do urbanismo e, con tal fin, traballa no deseño dunha Axenda Urbana concibida como un documento estratéxico que, a partir do diagnóstico da realidade urbana e rural realizado nos últimos meses, definirá un decálogo de obxectivos con posibles liña de acutación.

O reto é acadar a sustentabilidade nas políticas de desenvolvemento urbano partindo dun método de traballo que involucra a todos os actores, públicos e privados. Despois de varias sesión de traballo nas que participaron persoal técnico dos departamentos municipais e representantes dos grupos políticos da corporación local, este luns comezaron as xuntanzas co movemento asociativo. Carballo acolle vinte e oito cursos e un obradoiro para formar a 440 persoas desempregadas Nelas participaron representantes de endidades medioambientais, asociacións de nais e pais de alumnos, colectivos culturais, veciñais e deportivos. O vindeiro xoves, día 23 ás 16.00 horas, están citados os directivos de colectivos deportivos e ás 18.30 os representantes empresariais. Os encontros celebraranse no Fórum. O obxectivo é “contrastar os desafíos identificados na diagnose inicial da realidade urbana e rural, coñecer as necesidades e aspiracións da cidadanía organizada e as accións prioritarias en cada ámbito de actuación”, apuntan dende o Concello carballés. Unha vez finalizada esta rolda de contactos poranse en común as achegas que realicen os distintos grupos. Unha vez definido o marco estratéxico cos obxectivos perseguidos, establecerase un sistema de indicadores para realizar a avaliación e o seguimento do cumprimento dos obxectivos, xunto cunhas fichas dos plans de acción para a súa aplicación, e, por último, marcarase un programa con propostas concretas dende o ámbito das competencias municipais.