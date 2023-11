Braulio Cao pechou a súa etapa como director da Banda de Música Municipal de Padrón durante 15 anos cun concerto de despedida no auditorio local, coincidindo coa festividade de Santa Icía, patroa dos músicos. O alcalde, Anxo Arca, subliñou o labor realizado na banda nestes últimos quince anos e a herdanza que deixa Braulio Cao, “mestre dunha xeración de profesionais que son o orgullo do pobo”, dixo. “Déixasnos un gran futuro por diante que espero que sexa exitoso para ti, como non me cabe dúbida que tamén o será para a banda”, engadiu.

O 90% dos músicos actuais formáronse e creceron con el á fronte da entidade. Baixo a súa tutela iniciáronse na música e deron os primeiros pasos co clarinete (instrumento do que posúe a titulación superior). Con el, a banda gañou en 2015 o primeiro posto no Certame Galego de Bandas. Ao acto asistiron tamén o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e os presidentes da Fundación Rosalía, Anxo Angueira, e da Federación Galega de Bandas, Iván Estévez.