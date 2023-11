José Manuel Blanco, agente de la Policía Local de Muxía desde hace más de 20 años, recibirá este martes en Santiago una de las tres menciones honoríficas Menina que la Delegación del Gobierno otorgó este año en la provincia de A Coruña a quienes destacan por su implicación en la lucha contra la violencia de género.

A Manel, como le conocen en Muxía, se le reconoce su implicación en la protección de las víctimas de violencia de género a través del Sistema Viogen, al que se adhirió el Concello en 2020. Agradecido “porque a todo profesional lle gusta que se recoñeza o seu traballo e esforzo”, asegura que “cando ese labor é nun ámbito tan sensible como este, e que ademais se esté valorando o que facemos nun municipio pequeno como é o noso, agradécese aínda máis”.

La adhesión a dicho sistema ha marcado, según Manel, “un antes e un depois” porque ahora “podemos dar unha maior e mellor cobertura ás vítimas”. Antes, añade, “na Policía Local non contábamos con información oficial nin das vítimas nin dos agresores e agora sí, e iso permítenos brindar un apoio que non podiamos ofrecer antes de integrarnos en Viogen”. Asegura que esto conlleva también “máis traballo e máis responsabilidade, e implica un esforzo a maiores do labor que viñamos facendo, pero compensa porque sabemos que hai vidas en xogo”.

Por ello, José Manuel Blanco anima a que se sumen más policías locales a este sistema “porque é un labor que se fai en beneficio das vítimas e, por desgraza, cada vez son máis e todos que arrimar o ombreiro e poñer algo da nosa parte”.

Reconoce que “non é un traballo que agrade” pero “é moi necesario porque cada ano temos que lamentar un elevado número de vítimas”.

A pesar del paso adelante dado con el Sistema Viogen, Manel asegura que son necesarios más medios para poder combatir esta lacra social. “Faría falta moito máis persoal, pois en concellos como o de Muxía só somos dous axentes e precísanse máis para poder prestar a atención debida durante as 24 horas”.

Ello no impide que él siempre esté a disposición de las víctimas a las que da cobertura cuando lo precisan “e mesmo lles facilito o meu número de teléfono particular para que me chamen cando o estimen necesario, porque para min este é un tema moi sensible”, afirma.

Además, señala que el Sistema Viogen limita el seguimiento de las víctimas por parte de la Policía Local al ámbito urbano de cada municipio, lo cual restringe, a su vez, el seguimiento de todos los casos.

Este no es el primer reconocimiento a su compromiso social como agente, ya que, entre otras distinciones, el pasado año José Manuel Blanco recibió la Medalla al Mérito de la Policía Local de Galicia por su labor y entrega en el rescate de una mujer que había caído al mar en el acantilado de de Punta da Buitra, en la costa de Muxía.

El acto de entrega de los reconocimientos Menina tendrá lugar este martes en el Hostal dos Reis Católicos en el marco de los actos de la Delegación del Gobierno en Galicia en torno al Día Internacional contra la Violencia de Género.

En la provincia de A Coruña, además de José Manuel Blanco, también recibirán menciones honoríficas la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Brigada Local de la Policía Judicial de la comisaría de Ferrol-Narón, y Ana Belén Puñal, doctora en Ciencias de la Comunicación por la USC y experta en la comunicación desde la perspectiva de género. Por su parte, el director del Centro Penitenciario de Teixeiro, José Ángel Vázquez, recibirá el Menina por las actividades que promueven en el centro.