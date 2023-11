O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, participou este luns na mesa de traballo, organizada en Porto do Son, para a elaboración da nova estratexia turística 2024-2030. Esta folla de ruta pretende planificar con previsión e afianzar o modelo galego con medidas orientadas á sustentabilidade e a dixitalización, entre outros aspectos. Trenor destacou que “xa se celebraron máis de 10 mesas nas que participaron máis de 270 persoas en distintos concellos de Galicia. Esta semana entramos no ecuador das mesas, que terminarán o próximo un de decembro”. A través destas mesas de traballo a Xunta comeza a traballar xa, en colaboración co Clúster de Turismo de Galicia e coas tres universidades galegas, no proceso de diagnose previo que permitirá coñecer de xeito analítico e, desde unha visión de conxunto, o estado de situación do turismo en Galicia. Estes días estanse a convocar as mesas de traballo nas que participan distintos axentes públicos e privados do sector e nas que se expoñen as necesidades e retos para os vindeiros anos. Coa intención de dar cabida a todos os profesionais do sector turístico, esta información completarase coa recompilada a través dun cuestionario online no que poderán recoller a súa visión e suxestións.