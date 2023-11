O Concello publicou este luns un vídeo con testemuñas reais de tres mulleres da localidade vítimas de maltrato, que puideron reconducir as súas vidas logo de denunciar aos seus agresores e recibir o apoio de profesionais especializadas do Centro de Información á Muller Terras de Iria. No audiovisual expóñense situacións vividas polas protagonistas, ás que lles prestan imaxe e voz as veciñas Claudia Fernández, Sara Saborido e Begoña Villaverde coa fin de garantir o anonimato das vítimas.

O CIM de Padrón, que desde o ano 2020 atendeu 31 novos casos de violencia machista, escolleu tres perfís completamente distintos para poder visibilizar que calquer muller pode ser vítima “dunha violencia gratuíta e estrutural que deixa marcas e afecta non só as propias agredidas senón tamén ás súas familias e a toda a sociedade”, subliñan. O obxectivo é concienciar á veciñanza de que a loita contra a violencia de xénero “é deber de todas as persoas”, e animan tamén ás vítimas a denunciar e pedir axuda.