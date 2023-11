Alumnos do último curso do Grao en Turismo da Universidade da Coruña (UDC), acompañados polo docente Carlos Rodríguez, visitaron a Costa da Morte para coñecer de preto elementos patrimoniais do territorio, como o dolmen de Dombate ou as Torres do Allo, e tamén o traballo desenvolvido pola Asociación de Oleiros de Buño, e espazos de valor ambiental como a área natural de Razo-Baldaio e o Refuxio de Verdes (Coristanco).

Unha visita que estivo coordinada por Costa da Morte Asociación Turística (CMAT). O seu presidente e alcalde de Zas, Manuel Muíño, recibiu ao grupo nas Torres do Allo e subliñou que “estas iniciativas permiten aos estudantes achegarse á realidade do sector da man dos profesionais, con experiencias que contribúen moi positivamente á súa formación na xestión de destinos”. O alumnado participou tamén en dúas charlas, a cargo da técnica de Turismo de Carballo, Maite Parga, e Catherine García, secretaria técnica da CMAT, sobre a implantación de selos de calidade no xeodestino.