O pleno de Teo aprobou, a proposta e cos votos do PP, solicitar que o Estado adapte e mellore o ordenamento xurídico para permitir unha protección efectiva dos titulares de vivendas e loitar así contra a ocupación ilegal, incluíndo novas medidas procesais na Lei de axuizamento criminal que permitan proceder ao desaloxo da vivenda ocupada en situación de delito en vinte e catro horas por parte da Policía.

Tamén foi aprobada unha moción conxunta do grupo municipal do Partido Popular, PSOE, BNG e Proxecto Común Teo pola loita contra a violencia de xénero. Por último, ante unha nova mención ao centro de día en Teo, a alcaldesa presentoulle ao resto de membros da Corporación municipal un informe no que se recolle explicitamente que, desde o ano 2009 e examinados os rexistros de entrada, saída e o Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR), non consta que se teña formulado petición expresa por parte do Concello de Teo á Xunta de Galicia sobre a instalación dun centro de día no municipio.

O Bloque, pola súa banda, protestou porque a rexedora negouse a tramitar unha moción solicitando a declaración de humidal da lagoa da canteira da Casalonga. Lucía Calvo alegou defectos formais nesa proposta.