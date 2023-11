A Corporación de Ames aprobou nun pleno extraordinario celebrado no Pazo da Peregrina a modificación do suplemento de crédito 1/2023, financiado con remanente de Tesourería para gastos xerais (baixa de créditos). E tamén deu luz verde, grazas aos votos do PP e do PSOE, ao suplemento de crédito 3/2023 por 337.680,26 euros.

O primeiro punto que se abordou foi a modificación do suplemento de crédito 1/2023, financiado con remanente de Tesourería para gastos xerais (baixa de créditos). Este punto foi aprobado co respaldo dos concelleiros do goberno municipal e do Partido Popular (votaron en contra BNG e Espazo Común). Solicitan pleno extraordinario en Ames por presunto escurantismo cos fondos Dusi A concelleira de Servizos Económicos, Susana Señorís, foi a encargada de expoñer este primeiro punto, e argumentou que “o Concello de Ames aprobou o pasado 11 de maio de 2023 o suplemento de crédito 1/2023. Neste suplemento de crédito aprobáronse unha serie de actuacións que por distintos motivos non vai ser posible executalas neste exercicio 2023, como son a implantación dunha antena de telecomunicacións en Agrón, xa que o importe é superior; as obras de pavimentación nas rúas Poeta da Maia, Xesteira e Fieira, situadas en Bertamiráns, por incumprimento do contratista; e a pavimentación de viarios en Casanova, na parroquia de Biduído, xa que a día de hoxe non dispoñemos dos permisos necesarios para iso”. E o 3/2023 veu debido á existencia de facturas pendentes de aprobar, xa que o crédito nas distintas áreas afectadas é insuficiente, e tamén foi necesario suplementar crédito en varias partidas de gasto, ao resultar insuficientes os fondos. Destacar que dende o resto da oposición, o BNG volveu a criticar a existencia dun "goberno na sombra" cos populares, mentras que Espazo Común lamentou que "nos últimos meses pasamos de ter un remanente de tesourería de máis de oito millóns de euros a pouco máis de 300.000 euros".