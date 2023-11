A Corporación municipal do Concello de Val do Dubra únese aos actos conmemorativos con motivo do Día Internacional Pola Eliminación da Violencia contra as Mulleres cunha campaña que leva por título: “Respecto. Nin máis nin menos”.

Durante estas semanas o lema elixido estará presente nunha pancarta pendurada do balcón da Casa Consistorial. Tamén a fachada do concello e a estatua do emigrante locen por vez primeira de cor violeta. I andaina “Camiño ao respecto” en Trazo La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo. La ONU calcula que, a nivel global, 736 millones de mujeres -casi una de cada tres- han sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida.