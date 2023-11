Este mes de novembro, o Concello de Vedra está a ofrecer unha intensa programación que pon de manifesto o seu compromiso activo na loita contra a violencia de xénero.

Actos do 25N

Na xornada do día 25 de novembro teñen lugar os actos Institucionais co encendido da iluminación violeta da fachada do Concello e a lectura do manifesto. Será ao remate do partido de fútbol femenino contra a violencia machista, que se disputará co lema “Á violencia de xénero marcámoslle un gol. Que as mulleres non sabemos facer o que? Mesma paixón”.

Cinefórum: A orde das cousas

Máis alá da data sinalada, o programa deste ano en Vedra inclúe o cinefórum “Nin un día máis con violencia”. O próximo 28 de novembro proxéctase a curtametraxe A orde das cousas, seguido de charlas e debates relacionados coa temática. Ademais, muleres que participaron no podcast “Moitas mulleres nunha soa Muller” compartirán as súas experiencias.

A programación para conmemorar esa data incluiu un concurso de lemas sobre o 25N e mais unha mesa debate na biblioteca municipal na que se falou de posibles respostas para actuar contra a violencia de xénero.

Con estas iniciativas, Vedra súmase ás campañas globais polo 25N, instando a comunidade a romper o silencio e a intervir contra esta grave problemática, á vez que envía unha mensaxe de esperanza ás vítimas. Liberdade e igualdade, lembrando que a violencia de xénero é unha manifestación grave de desigualdade que afecta a milleiros de mulleres en todo o mundo.