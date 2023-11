O alcalde de Rois, Ramón Tojo, e a tenente de alcalde, Mercedes Basante, visitaron a zona de Urdilde onde se están a executar as obras da nova estación depuradora, adxudicadas pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade por 819.030 euros. Dará servizo ao núcleo da Calle e de Macedos. O prazo de execución dos traballos é de oito meses.

A futura estación contará cun sistema de depuración por biodiscos e non só terá capacidade para tratar as augas de 546 habitantes equivalentes do núcleo urbano da Calle e de Macedos, senón que estará dimensionada para a conexión futuro de toda a parroquia á rede de saneamento.

A previsión é que Urdilde poida contar no vindeiro verán coa nova estación, para arranxar as deficiencias do sistema de depuración neste núcleo que o alcalde xa trasladara en varias ocasións ao goberno autonómico. A Xunta achegará o 80% do investimento e executará as obras; e a administración local financiará o 20% e asumirá as xestións dos traballos e o mantemento.