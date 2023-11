O sindicato CGT e o persoal de Correos do turno de reparto vespertino en Teo irán á folga este xoves, 30 de novembro "para protestar pola precariedade na que se atopan. Pois Correos unicamente dispón de dúas persoas fixas traballando nesa localidade e con xornadas de 4 horas no turno da tarde", apunta Xan Xove en nome de CGT Correos da Coruña.

A esta situación de presunta precariedade axúntase "a decisión organizativa de Correos de modificas as rutas para aumentar o traballo no turno de tarde, dentro do programa red24+, co que a empresa pública pretende priorizar as entregas a partir das 15 horas", continçúan as mesmas fontes. Este cambio organizativo xa está levando ao persoal "ao límite", denunciando que "diariamente quedan sen repartir numerosos paquetes e notificacións pola falta de persoal". Para paliar iso Correos ofrece un día si e outro tamén “horas extra”, o que polo persoal fixo é cualificado de parche que non amaña o problema. Os traballadores, do mesmo xeito, levan "semanas" advertindo á dirección desta situación, e ten enviados diferentes escritos sen acadar resposta algunha nin solución definitiva sobre a problemática que existe nese concello.

Por iso, o persoal reivindica unha ampliación das súas xornadas, para que as mesmas se convirtan a medio prazo en xornadas completas. Dende o sindicato CGT de Correos advirten que esta situación "podería afectar a outras unidades cunha problemática semellante, e critican que a dirección de Correos poña en marcha un sistema que aumenta significativamente a carga de traballo da tarde sen poñer os suficientes recursos para sostelo". Califican este cambio de "improvisación", lembran que este cambio organizativo faise "sacrificando as cartas ordinarias" -que agora acumularán un día máis de retraso- e piden un reforzo suficiente so servizo na quenda da tarde e que as prazas que cree a empresa pública den lugar a traballos de calidade cun salario que garanta a unha vida digna, "o que non acontece cos contratos de catro horas".