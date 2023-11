Cando levas como lema Persoas que apoiamos a persoas, resulta toda unha declaración de intencións que unha das túas principais áreas leve este mesmo nome: Persoas. Isto mesmo é o que pasa na Asociación Amicos.

A área de Persoas desta entidade conta cun centro de día e un centro ocupacional nos que se busca servir de apoio a cada un dos beneficiarios e as súas familias na construcción do seu proxecto de vida. Tamén se encadra aquí o Fogar Amicos, un centro residencial pensado como vivenda temporal ou permanente para persoas que necesitan unha atención personalizada, integral e multidisciplinar.

Se ben os beneficiarios e beneficiarias contan con actividades no propio centro situado en Boiro, como tecnoloxía, accesibilidade ou teatro, e servizos como hidroterapia, psicoloxía, logopedia, fisioterapia ou atención ao envellecemento… tamén xurdiu Integrados, unha asociación que busca que os usuarios aprendan a disfrutar do seu tempo libre a través do deporte, saídas culturais, promoción da saúde, campamentos, actividades e programas de cuidado da natureza como Remar, centrado na preservación dos mares, eliminación de residuos mariños e divulgación en centros escolares.

Así, o equipo de Amicos traballa cada día para que cada un dos amicos e amicas se sinta unha parte importante da sociedade. E iso só se consigue mediante actividades de inclusión e un traballo intenso de cara ao seu desenvolvemento persoal. E iso só é posible facilitando que sexan eles mesmo os que tomen as decisións do seu día a día como as actividades ás que queren asistir ou os proxectos nos que queren participar. Unha delas, Rosa Filgueira, comparte a súa experiencia como amica.

Canto tempo levas en Amicos?

Creo que uns dous anos e medio. Vivo en Rianxo coa miña nai, pero nacín en Francia, aínda que me puxen moi contenta cando viñemos para Galicia.

Como é a túa experiencia en Amicos?

Veño de luns a venres. Eu prefiro vir aquí que estar na casa, porque alí aburrome e póñome nerviosa. Aquí estou contenta e relaxada, e manteñome activa e entretida. Antes de vir aquí estiven nun colexio en Rianxo con algúns compañeiros que agora están aquí. Un día díxenlle á miña familia que quería vir ao centro de Amicos de Boiro, e eles aceptaron. Gústame vir aquí polos compañeiros e porque temos moitas actividades. Aquí estou contenta e feliz, pásoo moi ben cos compañeiros e co equipo. Meu pai morreu fai uns meses, e vir ao centro axudoume a non pensar tanto niso.

Que tipo de actividades realizades máis a miúdo? Cales son as que adoitas escoller con máis asiduidade? ¿Por que?

Podemos elixir as actividades. Gústame moito unha das actividades que estamos facendo agora, que é decorar estoxos. Pero depende do día. Eu os luns adoito ter teatro, pero por exemplo o luns pasado fixen postais de Nadal. O martes podía elixir entre tecnoloxía, A2, A3 e barro, pero eu os martes vou á Fábrica Social. Alí adoito facer as caixas que a Xunta lles da aos bebés cando nacen, pero tamén se fan caixas con conservas. A min gústame estar alí. A barro non me animei nunca a ir, pero igual esta semana anímome. Gústame ir a tecnoloxía, que imparte Daisi, no que traballamos coas tablets, e a Xogo.

E como te sintes ao pensar que o teu traballo en fábrica chega a fogares en Galicia?

Pois nunca o pensara, pero faime estar contenta.

Como é a túa relación cos compañeiros? E cos técnicos?

Cos compañeiros xenial, son moi simpáticos. E cos técnicos tamén, son moi bos e moi divertidos. Con algún como María Rodríguez teño confianza para contarlle cando teño algún problema, aínda que sexa algo delicado, e sempre me axudaron cando o necesitei.

E sobre os talleres e actividades como fisio ou hidroterapia, gústavos participar nestas actividades?

Si, gústame e é bo para a miña saúde, porque o médico mándame facer actividades na auga e facer bicicleta e así xa as fago. Gústame tanto facer actividades máis relaxadas no centro, como manualidades ou tecnoloxía, e actividades máis activas como hidroterapia ou fisio. Agora só teño pendente aprender a multiplicar.

De tódalas actividades e as saídas, cales recordas con máis cariño? Por que?

Cando fomos celebrar o San Xoán a Boiro o ano pasado. Paseino xenial, fixemos un reto no que tivemos que atopar un obxecto escondido, cantamos e fixemos a fogueira. E agora gustaríame moito ir de novo á Torre de Hércules, da Coruña.

Como o pasas nos proxectos como Remar?

Contenta, fíxome moi ben participar. Eu fun a Ribeira e a Boiro, pero algúns compañeiros tamén foron a outras praias. Dende que fixen estas actividades estou máis concienciada, non podemos tirar cousas ao océano, o mar ten que estar limpo porque senón morren os peixes, os mexillóns, os berberechos… morre a natureza. Eu non son ninguén para ir a decirlle a xente que non coñezo que non tiren basura. Á miña nai e a xente coñecida si llo digo, que non deben tirar as cousas, e fanme caso. Agora non só limpo, tamén conciencio á xente do meu arredor. Cando facemos actividades cos nenos sae todo moi ben, algúns fannos caso e outros non, dependendo do grupo porque sempre hai algún revoltoso. Os nenos aprenden moito.

Adoitades celebrar moitas festas como o Samaín, Magosto, días mundiais… Como vivides as preparacións?

Pois esta semana celébrase o Festiritititi, e este é o primeiro ano que vou ir. O ano pasado non puiden porque estaba operada da perna. Este ano vou coas miñas compañeiras do centro Yasmina e Sonia, e teño moitas gañas de ir. Non sei ben como será… os técnicos Eva, Daisi e Diego dixéronme que estivese tranquila, que o vou pasar moi ben e que me vou divertir moito. Gústanme moito as festas no centro. E o outro día que celebramos o magosto, gustáronme moito as castañas, estabas moi ricas, e tamén bailei e coñecín a moitos compañeiros de Pekes. Agora estamos preparando a celebración do Nadal, que o faremos o 22. A preparación vívoa como se xa estivesemos na festa.

Do 1 ao 10, ¿qué nota lle darías á túa vida en Amicos?

Un 10! Porque me gusta moito vir ao centro. Non estaría aquí se non fose por Pilar, a psicóloga, e polas técnicas, que me acompañaron en algún momentos malos. E gracias á miña familia, que aceptaron que eu viñera cando lles dixen que quería vir ao centro.