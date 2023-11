Sorprendió, por segundo año consecutivo, el arranque de la Feria Internacional de Seguridad, Defensa y Emergencias, Sedexpo 2023, con espectaculares simulacros de incendio de una vivienda y rescate en medio acuático. Allí, en el recinto de la Feira Internacional de Galicia Abanca que se emplaza en el Concello de Silleda, quedaron demostradas las capacidades de los distintos grupos de emergencia y fuerzas de seguridad.

Así, a lo largo de la jornada de este martes se organizaron simulacros con un vehículo acuático eléctrico en el lago del recinto con supuestos de búsqueda inmediata de persona desaparecida en el agua, víctima activa y pasiva y persona con dificultad en ese medio, además de maniobrabilidad en superficie y subacuática. Se sumaron demostraciones de un puesto de mando avanzado para coordinar los servicios públicos, privados y sanitarios en eventos, las funcionalidades de distintos drones o las de la aplicación Alertcops, la cual facilita la comunicación ciudadana con las fuerzas de seguridad para alertar de delitos (bien como testigo o los sufridos en primera persona).

Pero no se quedó ahí la oferta porque, además, se recreó la extinción de un incendio con ataque combinado de medios aéreos y terrestres para la defensa de una vivienda aislada y maniobras de autoprotección, organizado por la Xunta. Patrocinó ambas demostraciones la Civil UAVs Initiative, iniciativa estratégica liderada por la Xunta que tiene como finalidad promover soluciones innovadoras basadas en vehículos aéreos no tripulados (UAV).

La inauguración del ferial arrancaba a mediodía con el conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado de su homólogo en Mar, Alfonso Villares, y de otras autoridades. En este foro se muestran las últimas innovaciones de 209 firmas de 24 países, de las que 83 son expositores directos de diez países (Alemania, España, Francia, Israel, Italia, Letonia, México, Países Bajos, Pakistán y Portugal). González, al hilo, destacó los casi 29.000 m2 de superficie expositiva, que puso en valor como “lugar de intercambio de coñecemento e fonte de creación de sinerxías”. En esta línea también destacó la posibilidad de establecer en este marco “alianzas, intercambiar experiencias, xerar negocio, tomar o pulso ao mercado e coñecer non só as novidades destes ámbitos, senón tamén as últimas tendencias”.

CHARLAS. Continuando con el programa formativo, este foro acoge también un amplio número de propuestas, como una veintena de conferencias y numerosos talleres, aparte de las demostraciones y simulacros. Entre ellas destacan las del II Congreso Internacional de Incendios Forestales Interlumes, organizado por Medio Rural y que se prolongará hasta el jueves en el marco de Sedexpo. La puesta de largo corrió a cargo del director xeral de Defensa do Monte de la Xunta, Manuel Rodríguez, quien habló sobre el el proyecto Interlumes y la lucha contra incendios forestales en la frontera hispano-lusa.

Asimismo, al congreso se han ido sumando numerosas jornadas centradas en aspectos como la protección ejecutiva público-privada –con participantes de la talla del coronel del Estado Mayor Fupro Armada, Samuel Morales–, o en cómo gestionar grandes volúmenes de operaciones con drones, omnipresentes en el ferial. Para este miércoles incluyen simulaciones de tiro y combate; conducción 3D en ambulancia o la jornada técnica de inundaciones locales, además del II Congreso Internacional de Incendios Forestales.