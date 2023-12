A Deputación da Coruña licita as obras de acondicionamento da estrada DP-1603 ao seu paso pola travesía de Ponte do Porto, nos concellos de Camariñas e Vimianzo, que contan cun orzamento de 732.542 euros. Actuarase sobre unha lonxitude de 400 metros, entre os quilómetros 0.330 e 0.740, á beira do paseo da ría do Porto. As melloras consistirán na demolición das beirarrúas e bordos existentes e nunha nova distribución das zonas axardinadas para construír despois as novas beirarrúas mediante o emprego de formigón continuo. Na zona do paseo prevese a reposición cun firme de formigón impreso. As obras contemplan tamén a reordenación da praza de San Roque da Ponte do Porto coa colocación dun enlousado de pedra granítica abrindo a fonte e a praza ao seu contorno.

Segundo sinalan dende a Deputación da Coruña, “as baldosas do paseo fluvial presentan un deterioro importante causado polo paso do tempo e igualmente o firme da estrada, que está irregular e desgastado”.