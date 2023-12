A colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e a Rede Galega contra a Pobreza-EAPN Galicia permitiu desenvolver en 2022 e 2023 un programa piloto que implicou a catorce entidades e que contribuíu a mellorar a empregabilidade dun total de 606 persoas en situación ou en risco de exclusión social.

En concreto, o ano pasado foron 292 as persoas participantes (163 homes e 129 mulleres): 87 en Vigo, 54 en Santiago, 52 na Coruña, 32 en Pontevedra, 26 en Ourense, 18 en Ferrol, 14 en Lugo e 9 en Xinzo.

Pero este ano non só aumentou o número de participantes ata 314, senón que tamén se estendeu considerablemente no ámbito territorial do cinturón de Compostela.

En concreto foron 187 mulleres e 127 homes quenes participaron nos programas de emprego desenvolvidos polas 14 entidades membro da EAPN Galicia. A súa incorporación ao programa foi sucesiva, entre os meses de xaneiro e agosto. Na provincia da Coruña foron 91 persoas; na de Lugo, 14; na de Ourense 42; e na de Pontevedra, 167. Por concellos, participaron 101 en Vigo, 45 en Pontevedra, 39 na Coruña, 32 en Santiago de Compostela, 27 en Ourense, 13 en Maceda, 12 en Lugo e 10 en Teo.

En Cangas, Moaña e Redondela foron 3 en cada caso; en Ames, Brión, Marín e Nigrán foron 2 en cada caso; e na Estrada, Arteixo, Cambre, Noia, Ferrol, Narón, Oroso, Lourenzá, Vilalba, Celanova, Verín, Baiona, Bueu, Mondariz, O Grove, Poio, Salvaterra e Tomiño, unha en cada caso.

As 14 entidades membro de EAPN que levaron a cabo o programa son as seguintes: Federación Down Galicia, Asociación Ecos do Sur, Fundación Juan Soñador, Fundación Ronsel, Acción contra el Hambre, Federación Autismo Galicia, IGAXES, Asociación Provivienda, Fundación de Solidaridad Amaranta, Asociación para a Prevención e a Educación Social, Fundación Secretariado Gitano, Asociación Filantrópica Inclusión Social Activa Boa Vida, Fundación Érguete-Integración e Radio ECCA Fundación Canaria.

Dito programa piloto para a empregabilidade de persoas vulnerables desenvolveuse no marco dun convenio asinado entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e EAPN, cunha dotación económica de 2,1 millóns de euros.

A iniciativa conseguiu chegar a 606 persoas nestes dous anos e duplicou os obxectivos de inserción, pasando do 20% inicialmente comprometido a rozar o 40%.

Parte do éxito radicou no traballo en rede pola inclusión sociolaboral e no enfoque integral da iniciativa, que atendeu de xeito individualizado a cada unha das persoas.

O secretario xeral técnico da Consellería, Alberto Fuentes, lembrou que as políticas de emprego inclusivo que promove a Xunta “queren facilitar ás persoas con dificultades, nomeadamente ás que teñen risco ou se atopan en exclusión social, as ferramentas necesarias para que conten con máis e mellores oportunidades”. A Xunta reforzará en 2024 os seus orzamentos en materia de inclusión social. Concretamente, as contas do Executivo autonómico incrementaranse un 3% o vindeiro exercicio ata os 153 millóns de euros.

BOIRO INCIDE NA FORMACIÓN DO SECTOR HOSTALEIRO

O Concello de Boiro segue incidindo na formación do sector hostaleiro e vai impartir do 18 de decembro ao 19 de xuño un curso para 15 desempregados sobre servizos de bar e cafetería de nivel 2. O obxectivo é mellorar a cualificación das persoas traballadoras e as competencias profesionais relacionadas cos requirimentos de produtividade e competitividade das empresas, as necesidades de adaptación aos cambios no sector produtivo e a inserción laboral. O certificado de profesionalidade impartirase no viveiro de empresas. Terá unha duración de 658 horas e os participantes farán prácticas en empresas da zona. Esta acción formativa está destinada a persoas que teñan estudos de nivel ESO ou competencias clave nivel 2, así como o certificado de profesionalidade da mesma familia nivel 1. Os interesados poden inscribirse chamando ao número 981 842 609.