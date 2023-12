A Praza da Maía de Bertamiráns acolle unha exposición sobre as sete actuacións máis importantes executadas a través da EDUSI (Estratexias de Desesenvolvemento Urbano Sostible e Integrado) Impulsa Ames, que foron cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder). A mostra poderá visitarse ata o día 11 en Bertamiráns, e despois será trasladada á Travesía do Porto, no Milladoiro. O obxectivo é “que a veciñanza coñeza os proxectos que se executaron con cargo a estes fondos europeos”, sinalan dende o Concello.

Ames reconoce que solo podrá certificar el 73 por ciento de las actuaciones del plan Edusi O alcalde, Blas García; a concelleira responsable das Unidades de Execución, Susana Señorís; e o técnico municipal Juan Carlos Carreja foron os encargados de facer balance da execución da EDUSI, posta en marcha no ano 2017. O rexedor agradeceu o traballo das persoas que interviron nesta iniciativa, entre eles o anterior alcalde, José Miñones, e sinalou que “executáronse proxectos importantes, como a améndoa de Bertamiráns, os carreiros escolares ou a recuperación de zonas verdes”.