Comerciantes e empresarios alíanse unha vez máis no Barbanza para apuntalar a programación de Nadal elaborada polos concellos con diversas actividades de dinamización que encherán as rúas de diversión e tamén de solidariedade.

Así, a patronal de Boiro puxo en marcha unha campaña na que sorteará 2.000 € en vales de compra e catro lotes de produtos da praza de abastos. Para participar, os clientes deben rexistrar os tiques ou facturas de compra na web da patronal. Cos do 5 ao 21 de decembro participarán no sorteo de tres premios de 250, 150 e 100 € e de dous lotes de produtos; cos do 22 de decembro ao 7 de xaneiro, nos mesmos que o anterior; e cos do 5 de decembro ao 14 de xaneiro, no sorteo final da costa de xaneiro do día 15: un premio único de 1.000 €.

Os negocios asociados entregarán gratuitamente aos seus clientes 2.000 bolsas de algodón orgánico.

O Concello vai instalar na Praza de Galicia a Carpa Solidaria, na que se van desenvolver a maior parte das actividades e á que se accederá doando alimentos non perecedoiros, xoguetes ou roupa de cama para Cáritas. A programación comezou onte co acendido do alumeado de Nadal, co acompañamento musical da Escola de Música de Boiro, Deby Silva e Pablo Vidal. A Carpa Solidaria abrirá o sábado día 23 de decembro coa II Festa da Cultura Solidaria con actuacións durante todo o día.

Ademais, o Concello colabora con Comprarcasa Mirabén nunha recollida solidaria de xoguetes para facer chegar ás familias boirenses máis necesitadas. Entre o 1 de decembro e o 2 de xaneiro poderanse levar ás oficinas de Comprarcasa Miraben, na rúa Robustiano Pérez del Río, xoguetes novos ou en bo estado, produtos de hixiene infantil ou libros.

Pola súa banda, a edil de Promoción Económica da Pobra, Amparo Cerecedo, presentou a iniciativa De tendas no Nadal, que se desenvolverá no Cantón da Leña e que conta coa participación de oito postos do comercio de proximidade dedicados, principalmente, á artesanía, a moda e a alimentación. Asimesmo, programáronse espectáculos itinerantes: Bastóns de caramelo, de Barafunda Animación, o día 22 (ás 19.00 horas); Duendes locos, de Sarao Producción & Animación, o día 23 (ás 20.00 horas); Osos panda, de Barafunda Animación, o día 24 (ás 19.00 horas); O séquito branco do carteiro real, de Troula Animación, o día 29 (ás 19.00 horas); e Travesos, de Sarao Producción & Animación, o 4 de xaneiro (ás 19.00 horas).

No que respecta ás actividades de dinamización, están programadas a actuación de Os monifates para o día 9, de 18.00 a 19.00 horas, un photocall Disney e o xogo da ruleta, o 28.

E en Ribeira, a programación de Nadal contempla espectáculos no auditorio, actos do tecido social, o Pekenadal para bebés, o Nadal Pelegrín, con inchables, obradoiros e animación musical por todas as parroquias, e o Recuncho de Nadal, co Apalpador, que recollerá as cartas da cativada na casiña de madeira ubicada na Praza da Porta do Sol dende o 22 de decembro. As actividades no auditorio comezarán o dez de decembro co concerto da Orquesta de Cámara Galega, ás 19.00 horas.

As atraccións de feira instalaranse no aparcamento de Abesadas do 15 de decembro ao 7 de xaneiro.