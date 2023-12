Lucía Calvo, regidora de Teo, se reunió con los vecinos para informar sobre el alcance de las obras del próximo tramo de la autovía AG-59, confirmando que se han incluido accesos directos a la misma desde A Ramallosa y Pontevea, tanto hacia Santiago como Pontevedra.

Según explica la propia mandataria local, “en un principio, en 2018, se pidió desde el Concello que no desembocase el tráfico en Pontevea, pero cuando los empresarios se dieron cuenta, solicitaron todo lo contrario, pese a que el proyecto ya estaba hecho”. Recuerda que ella no era ni edil entonces, pero tras escuchar a los lugareños “pedí a la Xunta los dobles enlaces y, si no podían incorporarlos, por lo menos los dejasen listos para una futura inversión”.

El pasado fin de semana, la conselleira de Infraestruturas les concedía uno de los mejores regalos del año: construir esos enlaces durante la actual fase de obra, en los próximos veinte meses. Además, “hemos logrado desplazar la glorieta del núcleo de Xermeade”, apuntaba Calvo, ya que ahora afectará a una sola propiedad.