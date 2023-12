Tres mulleres e catro homes, maiores de 70 anos e veciños de Corcubión, participarán como coeducadoras no proxecto Memorias Compartidas, un programa intercultural e interxercional no que reflexionarán sobre a construción do relato histórico e a importancia do testemuño na creación dunha memoria pública e democrática.

Participarán en sesións de traballo conxuntas cos coeducadores do grupo Unate, de Cantabria, e co alumnado da Universidade Carleton Collage, de Minnesota (Estados Unidos). O programa botará a andar o lunes, día 11 ás 18.30 horas na casa da cultura de Corcubión, coa presentación oficial do plan de aprendizaxe, as metodoloxías e o equipo de coeducadores. O acto será aberto a toda a veciñanza interesada en coñecer o proxecto. A iniciativa está liderada pola profesora Palmar Álvarez Blanco, da Universidade Carleton Collage, e en Corcubión será coordinada por Soraya Lema. O Concello corcubionés falicitará os recursos técnicos para que os participantes poidan facer uso dos ordenadores e tablets da aula Cemit.