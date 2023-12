O Concello de Boiro celebrará esta fin de semana a XIX Exposición da camelia sasanqua e outras, que terá lugar os vindeiros días 16 e 17 no histórico Pazo de Goiáns. A concelleira de Turismo, María Outeiral, presentou a programación de actividades desta edición.

A exposición abrirá ao público o sábado ás 17.00 horas, logo do acto inaugural no que vai participar a Escola de Música de Boiro e no que se fará a plantación dunha camelia sasanqua na finca de Goiáns. “Este ano participan expositores de toda Galicia, cunha especial relevancia da comarca do Barbanza, que terá presenza con varios expositores durante a fin de semana”, afirmou ao respecto concelleira María Outeiral.

Está previsto que participen un total de vinte e sete expositores, que amosarán as súas creacións nunha mostra de máis de cincuenta metros de flor. A cita poderase visitar durante a fin de semana. O horario de apertura será o sábado de 17.00 a 20.30 horas e, o domingo, de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.30 horas.

Todos os asistentes a estas xornadas poderán desfrutar dunha gran mostra floral con entrada gratuíta.

Esta cita é tamén unha boa oportunidade para visitar no lugar de Brazos a Casa da Camelia, unha parcela de 12.000 metros cadrados que alberga máis de 1.500 variedades de árbores, arbustos e plantas dos cinco continentes, incluíndo máis dun milleiro de camelias, cincocentas delas de diferentes variedades.

As visitas guiadas á Casa da Camelia realízanse tanto en verán coma en inverno, previa reserva na Oficina de Turismo ou chamando directamente para concertar cita previa. As entradas para adultos custan cinco euros, e son gratis para os menores de doce anos de idade.