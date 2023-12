Santa Comba e A Baña presumen de veciños de máis de cen anos, e os seus respectivos gobernos municipais aproveitaron para felicitalos. Trátase da barcalesa Carmen Torreira, natural de Menlle (Troitosende), que celebrou os seus 100 anos rodeada da súa familia e, no nome do Concello, polo alcalde José Antonio Pereira e a edil Mónica González. E xa na capital do Xallas foi Antonio Mouro quen acadaba as 101 primaveras no seu domicilio de Labradas ( San Cristovo de Mallón), tamén rodeado polos seus e cos parabéns de toda a Corporación de Santa Comba.