El presidende de Apatrigal y de la Rede internacional Horrea de Graneiros Elevados, Carlos H. Fernández Coto, acaba de remitir una carta al regidor de Dodro, Xabier Castro, transmitiéndole su intención de incluir la restauración del Horreo do Arco como “exemplo de boas prácticas”, tal como se difundió en el congreso dedicado a estos graneros celebrado en Aveiro, Portugal. Sin embargo, también insta a que se adecente su entorno, algo a lo que el regidor se ha mostrado receptivo, pero dejando claro que carecen de partida en los presupuestos para tal fin.

De esta forma, Castro adelante que “nuns días farase un mantemento de urxencia sobre este ben patrimonial, e temos a intención de incluir nos vindeiros orzamentos unha partida para cubrir este tipo de traballos”.

Fernández Coto, a su vez, expone que “é un orgullo e unha honra para o Concello de Dodro manter o Hórreo do Arco nas debidas condicións de conservación e mantemento, xa que tras unha restauración o que é necesario é un plan de conservación e mantemento, que inclúe manter limpa a contorna, a revisión de cada un dos elementos do ben patrimonial”, aludiendo al texto de la “Lei do Solo de Galicia, a Lei de Rehabilitación de Galicia e a Lei de Patrimonio Cultural”.