Miriam Paz Castro, Marta Lorenzo Fernández e Iván Moure Raño foron as persoas afortunadas nos primeiros días da acción orientada ás redes sociais no seo da campaña Consegue caramiñas, comparte Nadal, do Concello da Pobra, que sortea 200 euros diarios en vales para trocar nos establecementos locais adheridos. A concelleira de Promoción Económica, Amparo Cerecedo, dixo que esta é unha das medidas impulsadas pola administración local para a dinamización económica e social do municipio por estas datas. Esta iniciativa abrangue do 3 de decembro ao 5 de xaneiro e inclúe tamén o sorteo dunha viaxe familiar a Eurodisney para catro persoas que patrocina a empresa Congalsa e que se dará a coñecer a comezos do vindeiro ano entre todas as imaxes tomadas dende o inicio da actividade.

Para participar é preciso facer fotos nos photocall dos Recunchos do Nadal (nos parques Castelo e Raquel Fernández, nas prazas de Galicia e Irmáns Axeitos e no Fogar do Nadal)e compartilas no Instagram citando a conta @caraminhasnapobra.