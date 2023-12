A concelleira de Educación de Ribeira, Cruz Rivadulla, presentou xunto a Ánxela Vidal, profesora

do Conservatorio de Música local, o primeiro Seminario de Música Antiga e Gaita de Fol que terá lugar os vindeiros días 16 e 17 de decembro.

Este seminario está integrado dentro dun proxecto de recuperación da gaita de fol para a música de cámara e centrarase no repertorio composto antes de 1800. O profesor titular será Paulo Gonçalves, especialista de música antiga de Galicia, e o propósito será o de “brindar unha educación sobre o repertorio estilístico desta etapa”, segundo explicou Vidal.

O seminario terá dúas modalidades: unha activa, para as persoas que queren asistir ao curso tocando e que contará cunha hora individual co profesor, e a modalidade oínte, aberta para todas as persoas, sexa músicos ou non. O prazo de inscrición remata este mércores e pódese facer a través dun formulario na páxina web do conservatorio.