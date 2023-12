O Concello do Val do Dubra organizou unha xuntanza informativa sobre os aspectos medioambientais da posible creación dun vertedoiro na parroquia de Niveiro. A veciñanza que asistiu a este acto atendeu as explicacións da empresa encargada do informe sobre o impacto que tería unha instalación desas características no municipio. Resolvéronse as dúbidas da veciñanza asistente e marcouse unha folla de ruta para planificar novas xuntanzas entre veciños, empresa e Concello, así como a preparación da documentación para ter argumentos medioambientais se vai adiante.