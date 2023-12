Concienciar aos mozos e mozas sobre as graves consecuencias do cambio climático para que se convertan en axentes de cambio na procura dun mundo máis sustentable é o obxectivo da acción que realizou alumnado do CPR Divino Maestro da Pobra este mércores no marco do proxecto People & Planet: un destino común, impulsado polo Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade coa colaboración do Concello.

Aproveitando que, como cada mércores, se celebraba o mercado semanal na localidade, a rapazada estivo recollendo pola contorna cabichas que despois introduciu nun acuario instalado na Praza do Emigrante. Deste xeito, o líquido pasou de ser cristalino a, pouco a pouco, ir turbándose. Preténdese así visibilizar como os referidos residuos contaminan a auga, do mesmo xeito que sucede no mar, pero a grande escala. Todo isto foi acompañado dunha explicación sobre os riscos das cabichas para o medio ambiente, especialmente no mar. Previamente participaron nun obradoiro impartido pola Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social.