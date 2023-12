A principios del pasado mes de noviembre, las riadas arrastraron toneladas de cría de berberecho, en su gran mayoría muerto, en los bancos marisqueros de la ría de Muros-Noia. Llovía sobre mojado. El invierno anterior se había saldado con una alta mortandad, también por la bajada de salinidad motivada por las riadas, y ya no se había podido reanudar la campaña tras la Navidad. Durante la primevera, en plena veda, el berberecho alcanzó un gran índice de reproducción, el más alto registrado en Muros-Noia, según la bióloga de la cofradía noiesa, Liliana Solís, quien lo cifra en 6.700 unidades por metro cuadrado, “cuando por encima de 1.000 ya se considera alto”.

Sin embargo, ese stock reproductor no alcanzó la talla comercial durante el verano. Para entonces había un índice de 15 berberechos por metro cuadrado en los bancos marisqueros noieses y había muerto el 50% de la almeja japónica y fina.

De modo que, cuando se inició la campaña en octubre, los mariscadores de la ría de Muros-Noia solo pudieron faenar durante ocho jornadas y tuvieron que echar el cierre.

A finales de noviembre, la bióloga realizó una serie de muestreos y las conclusiones “son mucho peores de lo esperado”, señala Liliana Solís.

“Pudimos cuantificar en setenta las toneladas de marisco que fue arrastrado y que se devolvió al mar. El primer día estaba vivo, pero al segundo ya no. Y eran crías de berberecho de entre 12 y 13 milímetros. En realidad, cuando el marisco está en zona de pleamar es que ya está muy débil. Murió el 90% del berberecho y el índice es ahora de 600 unidades por metro cuadrado”, explica.

Las dudas de la bióloga son ahora “qué porcentaje de berberecho sobrevivirá y alcanzará la talla comercial para la próxima campaña”. En cuanto a la almeja, dijo que “murió el 50% de la japónica. La fina, que se estaba empezando a recuperar, está ahora tocada tras las últimas riadas por los temporales”.

Así las cosas, la Consellería do Mar está trabajando en la solicitud de zona catastrófica “como mellor resposta ao impacto dos temporais dos últimos meses e que permitiría que o Estado se implique na reparación dos danos nas producións da acuicultura mariña e facultaría axudas a empresas e traballadores, como por exemplo os aprazamentos das cuotas á Seguridade Social”.

Pero la Consellería también está planificando la resiembra de los bancos afectados. Lo hace con el asesoramiento de los biólogos y del propio sector “para valorar as épocas do ano máis propicias, así como as especies ou variantes que presentan maior resistencia aos episodios de baixa salinidade como os vividos este ano”.

Al respecto, el secretario de la cofradía de Noia, Adelo Freire, advierte que “es necesario tener mucho cuidado con las especies y variedades que se introducen en los bancos marisqueros”, recordando que “en su día se introdujeron variedades foráneas que trajeron enfermedades como la marteliosis, que afectó al berberecho, o la bonamiosis, que afectó a la ostra. De hecho, de las más de un centenar de bateas de ostra que había, creo que ya no queda ninguna en producción”.

Y, mientras tanto, los mariscadores y mariscadoras se encomiendan con más especticismo que esperanza a las ayudas oficiales. La mayoría ya las han solicitado ante el Instituto Social de la Marina (ISM), pero deberán esperar a que el BOE publique los requisitos para poder acceder a las de la Xunta. En este sentido, Adelo Freire señala que “no todos los mariscadores reúnen unos requisitos que son de difícil cumplimiento”.

“No es fácil cumplirlos cuando se exige haber trabajado 120 días mientras que este año el sector de a flote trabajó 11 y el de a pie, 10”, añade.