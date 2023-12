O Concello de Dodro súmase de xeito institucional á concentración, prevista este xoves diante do centro de saúde local, para reclamar a mellora dos servizos sanitarios. Segundo os responsables municipais, "estamos a sufrir o problema da falta de médicos en Galicia, e o centro de saúde, dependente do Sergas, leva tempo sen cubrir a falta, por incapacidade temporal dun dos dous médicos que prestan o servizo no Centro de Dodro".

Esa incapacidade temporal foi cuberta por unha doutora que se facía cargo dos pacientes da doutora titular. Esta nova facultativa atopou un mellor posto de traballo, e optou por deixar o destino en Dodro. Dende a administración local trasladouse a Sanidade a preocupación veciñal pola falta de médicos. Ao mesmo tempo, pedíuselles aos responsables a máxima previsión por si se volveran a producir no centro de saúde ausencias non desexadas.

O Concello comunica tamén que este xoves, día 14, estará de forma institucional na manifestación convocada as seis da tarde pola defensa do centro de saúde local. Segundo as conversacións mantidas polo alcalde, Xabier Castro, coa Xerente do Sergas, Eloina Núñez, non foi posible atopar ningún médico que puidera suplir as horas necesarias na praza baleira e cubrir de xeito completo a ausencia. Si que se atopou unha solución temporal que pasa polo desprazamento de outro médico da zona a Dodro, 3 días por semana. O Sergas considera que con esta solución os retrasos ocasionados pola ausencia serán mínimos ou non se producirán.